クリス・ヘムズワースの身長と体重【筋肉隆々な体で有名】

クリス・ヘムズワース(1983年〜)は、オーストラリア出身の俳優。

当初はオーストッリアのテレビ番組を中心に活動していましたが、国内での高い人気からハリウッドからも強い関心が持たれるようになり、2009年にハリウッドデビュー。

そして、2011年に公開された映画「マイティ・ソー」で主人公のソーを演じた結果、圧倒的な存在感で世界的な人気を獲得しました。

その後は高い人気を維持しながら多くのヒット作にも恵まれ、最も稼ぐハリウッド俳優の一人に数えられています。

クリス・ヘムズワースの身長と体重を解説します。

クリス・ヘムズワースの身長は、190.5cm(6フィート3インチ)です。

またこの身長は、クリス・ヘムズワースの出身国であるオーストラリアの男性平均身長175.6に対して約15cm高く、さらにハリウッドの男性俳優の平均身長178cmに対しては12.5cm高くなっていることから分かる通り、クリス・ヘムズワースは高身長な俳優として知られます。

ただし、現在でこそ高身長な俳優としてポジションを確立したクリス・ヘムズワースですが、

I normally lie about my height [6ft 3in] and say I’m shorter,…But it can go two ways. The brief for the audition for Thor said: must be over 6ft 1in, which I’d never seen before!

僕は自分の身長(6フィート3インチ)については嘘をつく、つまり実際よりは低い身長を伝えることが普通なんだけど、これは二つの異なる方向へ向かうんだよね。映画「マイティ・ソー」のオーディションの選定では「6フィート1インチ(185cm)以上の身長」が一つの条件だったんだけど、そんなのはそれ以前に見たことがなかったよ!