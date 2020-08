ネリーの身長と体重【2000年前後に一世を風靡したラッパー】

スポンサーリンク

ネリー(1974年〜)はアメリカ出身のラッパーで、2000年前後にアメリカ国内で大きな旋風を巻き起こしたヒップホップ歌手。

数々のチャートで一位を獲得し、また、グラミー賞を始めとした音楽の賞を多く受賞してきました。

ネリーの身長と体重を解説します。

ネリーの身長は一般的に、173cm(5フィート8インチ)とされます。

ただし、実際にはそれよりも若干高い174cm(5フィート8.5インチ)という声もあり、またネリー自身もかつて、

I’m not very big. … I’m about 5-foot-9, 175 pounds.

俺はそこまで大きくはない。大体5フィート9インチ(175cm)で175ポンド(79.3kg)だ。