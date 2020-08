ロバート・ミッチャムの身長と体重【ハリウッドのバッドボーイ】

スポンサーリンク

ロバート・ミッチャム(1917〜1997年)はアメリカ出身の俳優。

20世紀半ばにマリファナ所持の容疑で逮捕された(冤罪であったが)ことで、ハリウッドのバッドボーイというイメージが定着し、逆にこのイメージを利用することでハリウッド黄金時代にトップスターの仲間入りをすることになりました。

1975年には「ザ・ヤクザ」で日本の名俳優「高倉健」と共演したことでも知られ、ロバート・ミッチャム自身も映画スターベスト100に名前が挙げられる名俳優として映画史上に名前を残しています。

ロバート・ミッチャムの身長と体重を解説します。

ロバート・ミッチャムの身長については185cm(6フィート1インチ)という数値が挙げられることが多いですが、実際には6フィート(182.9cm)でした。

6フィートという数値は、ロバート・ミッチャムが33歳の頃に保持していた運転免許証にも記載されており、ロバート・ミッチャム自身もまた、

Six feet…my police department measurements say six feet, and they’re good at that sort of thing.

6フィート・・・警察による計測では6フィートなんだ。彼らはそういったことは得意だしね。