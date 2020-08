ジェームズ・ステュアートの身長と体重【アメリカの良心と呼ばれた】

スポンサーリンク

ジェームズ・ステュアート(1908〜1997年)はアメリカ出身の俳優で、映画スターベスト100にも名前が挙げられている名俳優。

1940年に公開された映画「フィラデルフィア物語」ではアカデミー主演男優賞を受賞し、1984年にはアカデミー賞名誉賞を受賞しました。

また、「アメリカの良心」というニックネームで呼ばれるなど、当時のアメリカの大衆からは高い人気と支持を得ていました。

一方で、第二次世界対戦中には軍隊に志願して、空軍のパイロットとして活躍。最終的には少将にまで昇進しています。

ジェームズ・ステュアートの身長と体重を解説します。

ジェームズ・ステュアートの身長は6フィート3インチ(190.5cm)でした。

また、1988年に書かれた記事には、

Stewart looks even taller than his 6-foot-3-inch frame.

ステュアートは彼の6フィート3インチという体よりも高く見えた。